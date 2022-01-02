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Omicron varyantı ülkeyi teslim aldı: Üniversiteler kapatıldı

Omicron varyantı ülkeyi teslim aldı: Üniversiteler kapatıldı

ABD'de koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle son haftalarda Covid-19 vakalarının rekor kırması üzerine birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime dönme kararı aldı.

ABD'de 26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edileceğini açıkladı.

Harvard Üniversitesi, yeni yılın ilk üç haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve koşulların düzelmesi durumunda ocak sonunda kampüslere dönüleceğini duyurdu.

 Chicago Üniversitesi ise ikinci dönem başlangıcını iki hafta erteleyeceğini, ilk 2 hafta ise derslerin çevrim içi olacağını bildirdi.

Uzaktan eğitime dönecek diğer okullar arasında George Washington, Yale, Columbia gibi üniversiteler de yer alıyor.

ABD'de günlük Covid-19 vakaları bu haftada neredeyse yarım milyon  noktasına ulaşmıştı.

Etiketler abd okul varyant omicron
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