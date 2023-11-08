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Önce 6,7 sonra 7,1... O ülkeyi de 2 büyük deprem vurdu

Önce 6,7 sonra 7,1... O ülkeyi de 2 büyük deprem vurdu
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Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Endonezya art arda iki büyük deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,7 ve 7,1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Banda Denizi açıklarında meydana gelen depremin can kaybına neden olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Banda Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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