ABD askerlerinin bulunduğu üsse füzeli saldırı !

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. Pentagon'dan yapılan açıklamada füzelerin Taci Asker Üssü’nün 2 kilometre uzağına düştüğü ve hiçbir ABD’linin saldırıda zarar görmediği belirtildi.



Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne roketli saldırı gerçekleştirildi.

Irak güvenlik güçleri kaynakları, el-Taci askeri üssüne 5 katyuşa roketi düştüğünü belirtti.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

Pentagon Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, füzelerin Taci Asker Üssü’nün 2 kilometre uzağına düştüğü ve hiçbir ABD’linin saldırıda zarar görmediği belirtildi.

Irak'ta bir süredir güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılan ABD askerlerinin bulunduğu üslerde bu tedbirler sürdürülüyor.