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  4. 07 Ekim 2019 22:30

ABD çekilince PKK/YPG terör örgütü de çekildi

Suriye'de terör örgütü PYD/YPG, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor.

ABD ASKERİ ÇEKİLİNCE, PKK/YPG DE KONTROL NOKTALARINI BOŞALTTI

PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn’da daha önce giriş çıkışlar PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulurken, örgüt üyesi teröristlerin ABD askerlerinin çekilmesinin ardından kontrol noktalarını boşalttıkları gözlemlendi.

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