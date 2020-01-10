ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlaarının yürürlüğe gireceğini açıkladı. Pompeo, ABD elçiliklerine saldırı olacağına dair istihbarat aldıklarını da belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in basın açıklamasından satır başları şu şekilde;

-Bir saldırı tehdidi vardı adım attık ve ABD halkını en az riske atacak şekilde hareket ettik”.

-Bizim amacımız Irak güvenlik güçlerinin başarılı olabilmesi için bir çerçeve oluşturabilmek ve teröristlere karşı başarılı olabilmelerini sağlamak. Başkan da doğru yapının oluşturulmasını istiyor.

-Kasım Süleymani öldürüldükten sonra tehditler ortadan kalktı mı? Her zaman tehditler olacaktır. Ama IŞİD’i, Usame Bin Ladin’i, Kasım Süleymani’yi ortadan kaldırdık.

ABD Hazina Bakanı Mnuchin, imalat, madencilik ve tekstil alanlarında İran’a yaptırım uygulandığını ifade ederek “Ekonomik olarak zarar verdik” dedi.