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  4. 24 Şubat 2018 18:04

Afrin'de köyler tek tek temizleniyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin işgal ettiği köyle tek tek temizleniyor.

Afrin'de köyler tek tek temizleniyor...
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Öcalan’a ait posterler ve YPG’ye ait flamalar ele geçirildi. Temizlenen köylerde de yere döşenmiş mayınlar ve tüneller bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütüne karşı Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Raco beldesinin çevresi teröristlerden temizleniyor.

TSK VE ÖSO tarafından terör örgütüne karşı Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Raco beldesinin çevresi teröristlerden temizleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında köyler teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. TSK ve ÖSO askerleri, Raco beldesinin kuzeyindeki bir çok köyü ele geçirdi.

Ele geçirilen köylerde de Birlikler girdikleri yönetim binalarında çok sayıda döşenmiş mayınların yanı sıra bölücübaşı Abdullah Öcalan’a ait posterler ve YPG’ye ait flamalar ele geçirildi.

Ele geçirilen posterler ve flamalar ÖSO birlikleri tarafından parçalandı.
Ayrıca ele geçirilen köylerde ise yer altına gizlenmiş ve terörist

öcalan , temizlik , köy , afrin
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