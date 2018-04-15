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  4. 15 Nisan 2018 16:05

Arap Birliği'nde ''Türkiye karşıtı'' metin

Arap basınında, Suudi Arabistan'da yapılacak olan Arap Birliği Zirvesi'nde Türkiye karşıtı bildiri çıkartılacağı iddia edildi.

Arap Birliği'nde ''Türkiye karşıtı'' metin
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İngiltere merkezli Şarkül Avsat gazetesi Suudi Arabistan'ın bugün düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nin yönlendirmesiyle, Türkiye karşıtı bir bildirinin çıkartılmasının hedeflendiğini yazdı.

29. Arap Birliği Zirvesi, ABD, İngiltere ve Fransa’nın, Duma’da meydana gelen kimyasal silah saldırısına tepki olarak Suriye rejimine ait kimyasal ve askeri tesislere saldırısının gündemde olduğu dönemde düzenleniyor.

Zirvede, bu konuya dikkat çekilmesi beklenirken, ‘Arap ülkelerinin iç meselelerine İran müdahaleleri’ dosyası da gündemde ilk sırada yer alacak.

Cuma günü Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının biraraya gelmesiyle oluşturulan taslak zirve metninde İran ve Türkiye'yi hedef alan ifadeler yer aldı.

İngiltere merkezli yayın yapan Şark-ül Evsat gazetesinin ele geçirdiği taslak metne göre, İran ve Türkiye'nin bazı Arap ülkelerinin içişlerine karıştığı iddia edilerek, Türkiye'nin sınır ötesi terörle mücadele operasyonları hedef alındı.

Taslak metinde, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı da yer aldı.  Metinde, Arap Birliği'nden Afrin Harekatına karşı çıkılması talep edildi.

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