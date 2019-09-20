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  4. 20 Eylül 2019 13:21

Arapların kanına karşı petrol

İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD’ye eleştiri geldi. Cevad Zarif Arapların kanına karşı Arap petrolü mü? diyerek tepki gösterdi. Mesajında ABD'nin politikalarına sitem etti.

Arapların kanına karşı petrol
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından “Arapların kanına karşı Arapların petrol” başlığı ile yayınladığı mesajında ABD’nin Arap dünyasına dair politikalarını eleştirdi.

Zarif, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Arapların kanına karşı Arapların petrolü / ABD politikalarının dökümü:

-Yemen’e 4 yıl ayrım gözetmeden yapılan bombardıman

-100 bin ölü Yemenli

-20 milyon yetersiz beslenen Yemenli

 
-2.3 milyon kolera vakası

-Savaş suçluları için tam yetki

Bunlara karşı Yemenlilerin petrol tesislerine misilleme saldırısı 'kabul edilemez bir savaş nedeni' mi oluyor"

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petrol , abd , iran , arap
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