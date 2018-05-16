İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına sert yanıt

İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin dayattığı yeni yaptırımlara sert cevap verdi.

İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından dayattığı yeni yaptırımlardan bir gün sonra "İran, ABD'nin baskılarına boyun eğmeyecek" ifadelerini kullandı.

ISNA haber ajansının Ruhani'den aktardığı sözler şöyle: "İran üzerinde baskı yaparak İran halkına, yaptırımlar ve hatta savaş tehdidleriyle boyun eğdirebileceklerini düşünüyorlar ... İran milleti ABD topraklarına karşı direnecek."



Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili basına açıklamada bulundu.



Kasımi, uluslararası toplumun ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasına gösterdiği reaksiyonun Washington'un başarısızlığının göstergesi olduğunu yeni yaptırımların bu başarısızlığı telafi etmek için getirildiğini söyledi.