İran'dan çok sert açıklamalar !

ABD, Fransa ve İngiltere'nin sabaha karşı Suriye'ye gerçekleştirdiği hava operasyonunun ardından İran'dan art arda sert açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Saldırı Ortadoğu'da yıkıma neden olacak" açıklamasında bulundu.

Hamaney, ''Suriye’ye gerçekleştiren saldırı bir cinayettir. Açıkça söylüyorum ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı bir cinayete imza attı'' dedi.

Reuters'tan gelen son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Saldırı Ortadoğu'da yıkıma neden olacak" açıklamasında bulundu.

İran dini lideri Hamaney, ''Suriye’ye gerçekleştiren saldırı bir cinayettir. Açıkça söylüyorum ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı bir cinayete imza attı'' dedi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kimyasal saldırıya tepki olarak başkent Şam'a yönelik düzenledikleri saldırıyı sert bir şekilde eleştirdi. Bakanlık, saldırının bölgede ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Komutanının Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani yaptığı açıklamada "ABD’liler gerçekleştirdikleri saldırının doğurduğu sonuçlara katlanacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanının Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani, ABD ve müttefiklerinin Suriye saldırısı hakkında "Söz konusu saldırı ile süreç değişmeyecek ancak durum daha karışık bir hale gelecektir ve bu karışık durum kesinlikle ABD’nin zararına olacak. ABD’liler Suriye’ye gerçekleştirdikleri saldırının bundan sonra bölgede doğuracağı sonuçlarının sorumlusu, bu sonuçlar şüphesiz ABD’nin çıkarları doğrultusunda olmayacak” ifadelerine yer verdi.

Cevani açıklamalarının devamında "Böylesi kararlar ile kesinlikle direniş cephesi gücünü kaybetmeyecek, tam tersi güçlenecek. Böylece direniş cephesi bu tür müdahaleci eylemlere karşı mücadele etme olanağı artacaktır. ABD’liler gerçekleştirdikleri saldırının doğuracağı sonuçları beklesin" dedi.