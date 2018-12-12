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  4. 12 Aralık 2018 17:17

İran'ın dini lideri Hamaney'den çarpıcı iç savaş iddiası

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin İran'da iç savaş çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

İran'ın dini lideri Hamaney'den çarpıcı iç savaş iddiası
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İran dini lideri Ali Hamaney, ülkesinin ABD ilişkileriyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Hamaney, ABD'nin 2019'da İran'da iç savaş çıkarmaya yönelik planlar içerisinde olabileceğini öne sürdü.

ABD’nin son 2 yılda İran’a yönelik baskılarını artırdığına işaret eden Hamaney, “ABD, ekonomik yaptırım ve güvenlik sorunlarıyla İran’da ayrılıklara yol açarak iç savaş çıkarmayı planlıyor” ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin bu yılın başında, “İran rejimi 40’ıncı kuruluş yılını görmeyecek. Bu yaz İran için sıcak geçecek” yönündeki açıklamalarını hatırlatan Hamaney, “Geçen yaz en huzurlu yazlardan biri oldu. İran halkı hazırlıklı olmalıdır. Amerikalılar hile yapıyor olabilir. 2018 deyip, 2019’da ortalığı karıştırmaya çalışabilirler” açıklamasında bulundu

ali hamaney , abd , iran
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