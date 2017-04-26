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  1. 26 Nisan 2017 13:05

İsrail'den Filistinli kız çocuğuna 10 yıl hapis cezası

Kudüs Merkezi Mahkemesinin, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 17 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.

İsrail'den Filistinli kız çocuğuna 10 yıl hapis cezası
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Kudüslü Esir Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüs'teki İsrail mahkemesi, 17 yaşındaki Melek Selman isimli kız çocuğuna bıçak taşımak ve cinayete teşebbüs suçlarından 10 yıl hapis cezası verdi." ifadelerini kullandı.

Filistinli kız çocuğu Melek Selman'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Safafa beldesi sakinlerinden olduğu belirtilen açıklamada, Selman'ın 2016'da Kudüs'teki tarihi Eski Şehir bölgesinde bıçak taşıdığı gerekçesiyle İsrail polisleri tarafından göz altına alındığı bilgisine yer verildi.

İsrail'e bağlı Kudüs Merkezi Mahkemesi, geçen ay da bıçaklı eylem girişiminde bulunduğu iddiasıyla birçok Filistinli çocuğu hapis cezasına çarptırmıştı.

AA

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