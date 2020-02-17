İsrail'den Hamas'a flaş suçlama !

İsrail Savunma Güçleri resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas’ın genç kızların fotoğraflarını kullanarak oluşturduğu sahte sosyal medya hesaplarından İsrail askerlerinin telefonlarına sızmaya çalıştığını fakat İsrail istihbaratının zararlı yazılımları tespit ederek bu girişimi boşa çıkardığını duyurdu.

Euronews’ün aktardığı habere göre Yarbay Jonathan Conricus son bir kaç ayda onlarca askerin telefonunda zararlı yazılım tespit edildiğini fakat istihbarat birimlerinin önlem alarak kritik bilgilerin Hamas’ın eline geçmesinin engellendiğini açıkladı.

OTOMATİK OLARAK İNDİRİYOR

Hamas tarafından açıldığı iddia edilen sosyal medya hesaplarından ülkeye göç etmiş ve İbranicesi iyi düzeyde olmayan genç kızlarmış gibi davranarak askerlerle sohbet edildiği, bu sırada telefona otomatik olarak casus yazılım indiren bir link gönderildiği belirtildi. Uygulamanın aktif hale gelmesi ile telefonun uzaktan kontrol edilerek konumunun tespit edilebildiği ve yakınında yapılan konuşmaların kaydedilebildiği belirtildi.

İsrail ordusu sahte hesaplardan link gönderilen askerlere rapor vermeleri çağrısında bulunurken halihazırda telefonunda casus yazılım tespit edilen askerlerin üst düzey subayların yakınında çalışıp çalışmadığı açıklanmadı.