MSB açıkladı! İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.



Bakanlık tarafından ayrıca devriyeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

“GÜVENLİ KORİDOR”

5 Mart'taki Moskova zirvesinden geçici ateşkes kararı çıkmış M4 karayolunda tesis edilecek güvenli koridorun işleyişi ise açık bırakılmıştı.

Mutabakatın 2. maddesi şu şekilde:

M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.