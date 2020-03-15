  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 15 Mart 2020 13:31

MSB açıkladı! İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi

Milli Savunma Bakanlığı, ''İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.'' açıklamasını yaptı.

MSB açıkladı! İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.

Bakanlık tarafından ayrıca devriyeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

“GÜVENLİ KORİDOR”

5 Mart'taki Moskova zirvesinden geçici ateşkes kararı çıkmış M4 karayolunda tesis edilecek güvenli koridorun işleyişi ise açık bırakılmıştı.

Mutabakatın 2. maddesi şu şekilde:

M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
milli savunma bakanlığı , idlib , ortak devriye
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM