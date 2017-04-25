Netanyahu Alman Bakanı tehdit etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in İsrailli insan hakları örgütlerini ziyaret etmesi halinde kendisi ile görüşmeyeceğini söyledi

İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Sesizliği Bozma (Breaking the Silence) ve B'tselem'i insan hakları örgütlerini ziyaret etmesi durumunda kendisiyle bugün yapacağı görüşmeyi iptal etme tehdidinde bulundu.

Söz konusu İsrailli insan örgütleriyle görüşmesini iptal etmeyeceğini söyleyen Alman Dışişleri Bakanı Gabriel ise Netanyahu'nun kendisi ile görüşmeyi reddetmesinin talihsizlik olacağını belirtti.

Konuyla ilgili Alman televizyon kanalı ZDF'ye konuşan Gabriel,

"İsrail Başbakanı'nın Almanya'yı ziyaret ederek hükümeti eleştiren kişilerle görüşmek istediğini ve bizim kendisine bunun mümkün olmadığını söylediğimizi düşünün. Böyle bir şey düşünülemez. Sadece hükümetin bakanlıklarında bulunan kişilerle görüşürseniz hiçbir ülkede asla resmin bütününü göremezsiniz." dedi.

Netanyahu'nun, İsrail'in Avrupa'daki en yakın müttefiki konumundaki Almanya'nın Dışişleri Bakanı ile görüşmeyi reddetmesinin iki ülke arasında gerilimi tırmandırması bekleniyor.

Geçen şubat ayında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 Mayıs'ta İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretin iptal edildiği duyurulmuştu.

Merkel'in İsrail meclisinde kabul edilen ve İsrail iç hukukuna göre "işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerine yasal güvence sağlayan" yasa tasarısına yönelik tepkisini ortaya koymak için bu ülkeye yapacağı ziyareti iptal ettiği öne sürülmüştü.

İsrailli ve Alman yetkililerden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in bugün İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in ve Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile bir araya gelmesi bekleniyor.