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  1. 25 Nisan 2017 16:50

Netanyahu Alman Bakanı tehdit etti

İsrail Başbakanı Netanyahu Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'i açık açık tehdit etti.

Netanyahu Alman Bakanı tehdit etti
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesini ziyaret  eden Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in İsrailli insan hakları örgütlerini ziyaret etmesi halinde kendisi ile görüşmeyeceğini söyledi

İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Sesizliği Bozma (Breaking the Silence) ve B'tselem'i  insan hakları örgütlerini ziyaret etmesi durumunda kendisiyle bugün  yapacağı görüşmeyi iptal etme tehdidinde bulundu.

Söz konusu İsrailli insan örgütleriyle görüşmesini iptal etmeyeceğini  söyleyen Alman Dışişleri Bakanı Gabriel ise Netanyahu'nun kendisi ile görüşmeyi  reddetmesinin talihsizlik olacağını belirtti.

Konuyla ilgili Alman televizyon kanalı ZDF'ye konuşan Gabriel,

"İsrail  Başbakanı'nın Almanya'yı ziyaret ederek hükümeti eleştiren kişilerle görüşmek  istediğini ve bizim kendisine bunun mümkün olmadığını söylediğimizi düşünün. Böyle bir şey düşünülemez. Sadece hükümetin bakanlıklarında bulunan kişilerle  görüşürseniz hiçbir ülkede asla resmin bütününü göremezsiniz." dedi.

Netanyahu'nun, İsrail'in Avrupa'daki en yakın müttefiki konumundaki  Almanya'nın Dışişleri Bakanı ile görüşmeyi reddetmesinin iki ülke arasında  gerilimi tırmandırması bekleniyor.

Geçen şubat ayında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 Mayıs'ta  İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretin iptal edildiği duyurulmuştu.

Merkel'in  İsrail meclisinde kabul edilen ve İsrail iç hukukuna göre "işgal altındaki  Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerine yasal güvence  sağlayan" yasa tasarısına yönelik tepkisini ortaya koymak için bu ülkeye yapacağı  ziyareti iptal ettiği öne sürülmüştü.

İsrailli ve Alman yetkililerden ise konuya  ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in bugün İsrail Cumhurbaşkanı Reuven  Rivlin'in ve Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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