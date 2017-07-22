Namaz kılan gence tekme anı kamerada
Namaz kılan gence tekme anı kamerada
''Hero'' tişörtüyle yakalanan öğrenciden şaşırtan savunma
''Hero'' tişörtüyle yakalanan öğrenciden şaşırtan savunma
FuatAvni'nin ''kuşları'' kafeste; 32 zanlı var...
FuatAvni'nin ''kuşları'' kafeste; 32 zanlı var...
Bir dönem kapanıyor; vergi sistemi değişecek !
Bir dönem kapanıyor; vergi sistemi değişecek !
İstanbul'da mahalle mahalle FETÖ operasyonu, gözaltılar var
İstanbul'da mahalle mahalle FETÖ operasyonu, gözaltılar var
Tam bir dehşet ! Kocasının cinsel organını kesip...
Tam bir dehşet ! Kocasının cinsel organını kesip...
Özel hastanede büyük ayıp ! Siz sakın ödemeyin...
Özel hastanede büyük ayıp ! Siz sakın ödemeyin...
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 22 Temmuz 2017 11:58

Şok açıklama: ''Bağdadi yaşıyor''

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin yaşadığını ve örgüt içinde rolünü devam ettirdiğini söyledi.

Şok açıklama: ''Bağdadi yaşıyor''
A+ A-

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Mattis, DEAŞ ile mücadele ve Washington'un Afganistan stratejisinin revizyonu ile ilgili soruları yanıtladı. Bağdadi'nin yaşayıp yaşamadığına ilişkin soruya Mattis, "Bağdadi'nin yaşadığını düşünüyorum ve öldürüldüğünü kendimiz teyit etmediğimiz sürece de aksini kabul etmeyeceğim." karşılığını verdi.

Bağdadi'yi aradıklarını belirten Mattis, örgüt elebaşının DEAŞ içindeki rolünü bir şekilde devam ettirdiğine inandıklarını ifade etti. DEAŞ liderinin, halen örgüt içinde emir komuta rolünü devam ettirip ettirmediğine yönelik soru üzerine Mattis şunları söyledi:

"Yaşadığını düşünüyorum. Bu da şu demek oluyor; örgüt içerisinde bir rolü var ama rolü operasyonel mi, stratejik mi, propaganda mı, manevi veya fiziki bir rol mü onu tanımlayamayacağım. Cesedini görene kadar onun yaşadığını farz edeceğim." Afganistan'daki Amerikan stratejisinin revizyonuna yönelik çalışmaların devam ettiğine değinen Mattis, yakın zamanda bu stratejinin prensiplerini açıklayacaklarını ifade etti. Afganistan'daki asker sayısının artırılmasıyla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan Mattis, bazı NATO müttefiklerinin Afganistan'daki asker ve kaynaklarını artırma taahhüdünde bulunduğunu kaydetti.

AA

açıklama , bağdadi , deaş , abd , ışid
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM