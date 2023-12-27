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Oscar ödüllü Parazit filminin yıldızı aracında ölü bulundu

Oscar ödüllü Parazit filminin yıldızı aracında ölü bulundu
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Oscar ödüllü Parazit filminde rol alan Güney Koreli ünlü oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu.

Oscar kazanan Parazit filmindeki rolüyle tanınan dünyaca ünlü Koreli oyuncu Lee Sun-kyun, aracında ölü halde bulundu.

Ülkenin haber ajansı Yonhap, aktörün başkent Seul'de bir otoparkta, araç içinde ölü bulunduğunu bildiriyor. Aktörün intihar etmiş olabileceğinden şüphe edilirken yanında tüter halde bir kömür bloğu olması da dikkatlerden kaçmadı. Lee hakkında, uyuşturucu madde kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu. Ülke medyası, uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktarıyor.

Lee Sun-kyun, Güney Kore'ye En İyi Film Oscar'ını kazandıran Parazit filminde oynamıştı.

BBC Türkçe

Etiketler oscar parazit filmi Lee Sun-kyun uyuşturucu
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