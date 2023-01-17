Paris’te ''elektrikli skutır'' için referandum

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli skutır kullanımı ile ilgili 2 Nisan’da referandum düzenlenecek.

Fransa’nın başkenti Paris’te elektrikli skutırların kullanımının devam etmesi ya da yasaklanması için 2 Nisan’da referandum düzenlenecek. Paris halkının verdiği karara göre, sokaklarda bulunan elektrikli skutırlar kaldırılacak ve kullanımı yasaklanacak. Referandum sonucundan şahıslara ait olan skutırlar değil yalnızca kiralama yapan şirketlere ait olan skutırlar etkilenecek.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, referandumda Paris sakinlerine "çok basit bir soru" sorulacağını belirterek, bu sorunun “Skutır kullanmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?” olduğunu açıkladı.

Öte yandan Paris'te faaliyet gösteren Lime, Dott ve Tier isimli 3 şirketin 15 bin skutırı bulunuyor ve söz konusu şirketlerin mart ayının sonunda belediye ile olan sözleşmeleri sona eriyor.