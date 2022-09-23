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Petrol rafinerisinde patlama: 3 işçi öldü

Arjantin'in Neuquen eyaletinde yer alan bir petrol rafinerisinde patlama yaşandı. Yerel medyaya göre dev bir yangına sebep olan patlama sonucu rafineride çalışan 3 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin medyasına yansıyan haberlere göre, ülkenin batısında bulunan Neuquen eyaletindeki New American Oil (NAO) şirketine ait petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından rafineride dev bir yangının ortaya çıktığını bildiren Telam haber ajansı, yaklaşık 90 itfaiye görevlisi ile Sivil Savunma personelinin saatler süren çalışmalarının ardından yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Olayda 3 işçi hayatını kaybetti.

Etiketler petrol rafinerisinde patlama petrol rafinerisi patlama
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