Petrol rafinerisinde patlama

Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Olay, ülkenin bir başka eyaletindeki bir Katolik kilisesinde yaşanan intihar saldırısından saatler sonra meydana geldi.

Görgü tanıklarına dayandırılan yerel medya haberlerine göre, patlamanın sesi, petrol rafinerisinden kilometrelerce uzaklıktaki noktalarda dahi duyuldu. Petrol rafinerisi yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinin tahliyesine başlandı. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamanın ardından dev alev toplarını içinde bulunduran büyük bir yangın meydana geldiği görülüyor.