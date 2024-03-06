Prens Harry'nin ''eskorla kaçamağı''nın görüntüleri ifşa oluyor

ABD'de yaşayan ünlü bir eskort olan Carrie Royale, Prens Harry ile yaşadığı birliktelikle ilgili fotoğrafları OnlyFans hesabı üzerinden yayınlayacağını ilan etti.

İngiliz kraliyet ailesinin haşarı üyesi Prens Harry ile 2012 yılında ilişki yaşadığı iddia edilen eskort Carrie Royale dikkat çekici açıklamalarda bulunarak intikam planı hazırladığını söyledi.

51 yaşındaki Royale, oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan ve ABD'de yaşamaya başlayan Prens Harry ile 2012 yılında Las Vegas'ta alem yapan Royal İngiliz medyasına konuştu.

Prens Harry'i çıplak gördüğünü ve yaklaşık 20 dakika beraber zaman geçirdiklerini söyleyen Royale, "Bende onun tamamen çıplak fotoğrafları var. Bu fotoğrafları kimse görmedi. O gece havuz kenarında çekilmiş çıplak fotoğraflar var. Bu fotoğraflar birçok insanı şaşkına çevirecek" dedi.



Daha önce bu fotoğrafları paylaşmadığını dile getiren Royale, geçen yıl Prens Harry'nin hayatını anlattığı kitabında kendine yer verilmemesinden dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Royale, "Ben kitapta o gecenin çok detaylı anlatılmamasından dolayı öfkeliyim. O süzme bir salak. O geceden birçok detayı atlamış" dedi.

Royale, "Onun o gece orada olan insanların isimlerini hatırlamasına bile şaşırıyorum çünkü çok alkollüydü. Harry çok çılgın, eğlenceyi seven ve spontane bir insandı. Nereye gitti bu özellikleri? Bence Meghan Markle onun yaşam enerjisini emdi. O artık sıkıcı biri oldu" ifadesini kullandı.