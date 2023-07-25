  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Putin Türkiye’ye ne zaman gelecek? Kremlin'den açıklama

Putin Türkiye’ye ne zaman gelecek? Kremlin'den açıklama

Putin Türkiye’ye ne zaman gelecek? Kremlin'den açıklama
Güncelleme:

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyareti hakkında konuştu.

Uşakov, Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Putin'in Türkiye'yi ağustosta ziyaret edebileceğinden ve diğer seçeneklerden de bahsedildiğini hatırlatan Uşakov, ancak henüz bu hususta çalışmalara başlamadıklarını dile getirdi.

"TARİH VE SÜRE ÜZERİNDE ANLAŞMADIK"

Putin'in, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimlerindeki zaferinden hemen sonra Türkiye'ye gelme sözü verdiğini kaydeden Uşakov, "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin iki lider arasındaki temaslarda tahıl anlaşması konusunun gündemde olup olmayacağını sorması üzerine Uşakov, gerek telefonla gerek yüz yüze görüşmede her iki liderin bu hususu ele alacak olmasının "doğal" olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler putin kremlin türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2. el araç satışında yeni önlem açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi açıklaması
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan ölmeden önce görülmesi gereken yerler listesi
Çalışanları tarafından darbedilen Danilo Şef, Türkiye'yi terk mi ediyor?
Afra Saraçoğlu'nun tatil pozları Mert Ramazan Demir'i çıldırtacak
İrem Sak'ın 11 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı
Orman yangını evlere sıçradı; 14 ev kül oldu!
AK Parti'nin ''kazanılabilecek'' ve ''kaybedilebilecek'' iller listesi ortaya çıktı
Selçuk Geçer'den çok konuşulacak dolar ve Mehmet Şimşek iddiası
Adana'da büyük deprem! Çevre iller de sarısıldı