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  3. 20 Mart 2018 19:52

Putin ve Trump telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü.

Putin ve Trump telefonda görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı  Donald Trump ile telefonla görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, görüşmede Trump’ın,  Rusya'da düzenlenen başkanlık seçiminden zaferle ayrılan Putin’i tebrik ettiği  belirtildi.

Açıklamaya göre, iki lider Kuzey Kore, Suriye ve Ukrayna’daki  gelişmeleri değerlendirdi.

Söz konusu ülkelerdeki krizlerin çözümünde, ivedi adımların  atılmasının gerekliliği teyit edildi, Kore yarımadasında gerilimin azaltılmasıyla  ilgili memnuniyetler dile getirildi.

Stratejik istikrarın sağlanması ve uluslararası terörizme karşı  atılacak adımları da değerlendiren Putin ve Trump, silahlanma yarışının  kısıtlanmasına yönelik koordinasyon sağlanmasının önemine de değindi.

Görüşmede, enerji başta olmak üzere ekonomi alanındaki ikili ilişkiler  de ele alındı.

AA

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