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Rus birlikleri apartmanı bombaladı

Rus birlikleri apartmanı bombaladı

Rus birliklerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine yönelik saldırıları devam ediyor. Kentte bulunan bir apartman, bombaların hedefi oldu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, kentin merkezinde bulunan çok katlı bir apartman Rus birliklerinin bombardımanı sonucu hasar gördü. Apartmanın 4 ve 5’inci katlarında yangın çıktı. Bombardımanda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Etiketler rusya harkiv bombadırman
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