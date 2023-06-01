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Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü

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Rusya’nın düzenlediği saldırıda füzelerden biri başkent Kiev’de otoyola düştü. Sürücüler neye uğradığını şaşırdı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik İHA ve füze saldırıları devam ederken, 29 Mayıs’ta Rusya’nın Kiev’e düzenlediği saldırıda bir füze başkent Kiev’de otoyola düştü.

eyir halindeki araçların arasına düşen füze nedeniyle sürücüler neye uğradığını şaşırdı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar saldırının ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

Füzenin düştüğü anlar otoyolda seyir halinde olan bir aracın kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

İHA

Etiketler rusya kiev ukrayna füze
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