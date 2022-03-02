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Rusya bu sefer de doğum hastanesini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerini vurdu. Rusya'nın açtığı ateşe bir doğum hastanesi de hedef oldu.

Rusya'nın askeri operasyonlar adı altında Ukrayna'ya düzenlediği işgal şiddetlenerek devam ediyor. Düzenlediği işgal saldırılarında sivilleri hedef alan Rusya, bu kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 120 kilometre mesafede yer alan Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerini ve bir doğum hastanesini hedef aldı. Rusya tarafından düzenlenen saldırıda doğum hastanesinin camları kırılarak hasar görürken, Jitomir Belediye Başkanı Sergey Suhomlin yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yayınladığı görüntülü açıklamada Suhomlin, "Biraz önce sivil yerleşim yerleri ve hastaneler vuruldu. Hastanenin camları ve kapıları zarar gördü. Olayda ölen ve yaralananların sayısı netleştiriliyor. Olay yerinde ekipler çalışıyor. Rahat bir gece olmayacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler rusya ukrayna doğum hastanesi saldırı
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