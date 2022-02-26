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Rusya, Eurovision'dan çıkarıldı

Rusya, Eurovision'dan çıkarıldı

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na bu yıl katılımının yasaklandığı açıklandı.

Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) yapılan yazılı açıklamada, bu kararın EBU yönetim kurulunca Ukrayna'daki kriz nedeniyle alındığı belirtilerek, "Rusya'nın bu yılki yarışmaya dahil edilmesi, yarışmanın itibarını zedeleyebilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "EBU, kamu hizmeti değerlerini koruma ilkesine bağlılığını sürdüren siyaset dışı bir kurumdur." değerlendirmesi yapıldı.

İzlanda, Finlandiya, Norveç ve Hollanda, Rusya'nın Eurovision'dan çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Finlandiya hükümeti, Rusya'nın Eurovision'a katılması durumunda yarışmaya temsilci göndermeyeceklerini açıklamıştı.

Dünyanın en büyük televizyon etkinliklerinden Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl, İtalya’nın Turin kentindeki PalaOlimpico stadyumunda 14 Mayıs’ta düzenlenecek.

Etiketler eurovision rusya
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