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Rusya, NATO temsilciliğini askıya aldı

Rusya, NATO temsilciliğini askıya aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO temsilciliklerini askıya aldıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın NATO Daimi Temsilciliği’ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği’nin çalışmalarını 1 Kasım’dan başlayarak askıya alacaklarını söyledi.

Lavrov, Rusya’daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile ittifakın Moskova’daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydetti.

Etiketler nato rusya temsilcilik nato temsilciliği
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