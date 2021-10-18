Rusya, NATO temsilciliğini askıya aldı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO temsilciliklerini askıya aldıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın NATO Daimi Temsilciliği’ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği’nin çalışmalarını 1 Kasım’dan başlayarak askıya alacaklarını söyledi.
Lavrov, Rusya’daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile ittifakın Moskova’daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydetti.
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