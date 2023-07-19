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Rusya, Odessa'yı vurdu

Rusya, Odessa'yı vurdu
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Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa bölgesini vurdu. Olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Serhiy Kruk, Rusya’nın Odessa bölgesini vurduğunu duyurdu. Kruk, “Cesur kurtarma ekipleri Rus terörünün sonuçlarını ortadan kaldırdı. Sivil nesneler yine işgalciler tarafından vuruldu. 5 kişi yaralandı. Müdahalelerde yaklaşık 140 kurtarma görevlisi yer aldı” dedi.

 Saldırıda, 13 Kalibr füzesi, 1 X-59 güdümlü füze, 23 Shahed İHA’sı, X-22 ve Oniks füzeleri kullanıldığı belirtildi.

Etiketler rusya odessa ukrayna savaş saldırı
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