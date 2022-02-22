Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasından sonra Moskova-Kiev arasındaki kriz büyümeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı aldı. Kısa süre sonra kararname Rus parlamentosu tarafından onaylandı. Bu gelişmelerin ardından ABD, NATO ülkeleri ve AB ülkelerinden tepkiler ve kınamalar peş peşe geldi. İngiltere ve Almanya bir dizi yaptırım kararı açıkladı. Ancak bu duruma kulak asmayan Rusya, Kiev'le olan tüm ilişkisini koparma noktasına geldi.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER KOPMA NOKTASINDA

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kiev'deki büyükelçiliğinin yanı sıra Odessa, Lviv ve Harkiv'deki konsolosluklarının 2014'ten bu yana saldırılara uğradıkları iddia edildi.

"YAKIN ZAMANDA TAHLİYE EDİLECEK"

Söz konusu saldırılar nedeniyle Rus diplomatların, elçilik ve konsolosluk personelinin güvenliğini sağlamak için tahliye kararı alındığına işaret edilen açıklamada, "Rusya yönetimi, çok yakın bir zamanda Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edilmesi kararı almıştır." ifadesine yer verildi.