Rusya Ukrayna'ya ait 4 savaş uçağını vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 2 adet MiG-29 savaş uçağı ile 2 adet Su-25 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Donetsk bölgesindeki çatışmalar esnasında Ukrayna'ya ait 2 adet MiG-29 savaş uçağının ve bir adet Su-25 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, Harkov bölgesinde de bir adet Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü aktarıldı.

411 UÇAK, 228 HELİKOPTER...

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana Ukrayna'ya ait 411 uçak ve 228 helikopter, 3 bin 776 insansız hava aracı (İHA), 415 hava savunma sistemi, 4 bin 619 obüs ve havan topu ile 9 bin 617 askeri araç imha edildiğini bildirdi.