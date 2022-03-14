Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmesi sona erdi

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin 4’üncü turu sona erdi. Müzakerelerin yarın devam edeceği belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 19’uncu gününde heyetler bugün yeniden müzakere masasına oturdu. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısının sona erdiği açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, toplantıda her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek heyetler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi sistemlerin farklı olmasından kaynaklandığını söyledi. Podolyak müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, toplantının sona erdiğini duyurdu. Alt grupların ek çalışma yapması için yarına kadar müzakerelere teknik bir ara verildiğini kaydeden Podolyak, “Müzakereler devam ediyor” dedi.

ANLAŞMA YAKIN

Rusya-Ukrayna savaşında "barış umudu" yeşerdi. Ateşkes müzakerelerini yürüten heyetlerden umut verici haberler geldi.

Taraflara göre önümüzdeki günlerde müzakerelerde ilerleme sağlanabilir.

Ukrayna tarafı presinplerinden ödün verme taraftarı değil. Ancak Rusya savaşın ilk günlerine oranla çok daha yapıcı.

"BAZI SONUÇLAR ÇIKABİLİR"

Ukraynalı müzakereci ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak müzakere konusunda "istekli" olduklarını söyledi. "Bazı sonuçlar" için önümüzdeki günleri işaret etti.

RIA ajansına konuşan Rus delege Leonid Slutsky ise görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini vurguladı.

Beklentisini "her iki delegasyonun ortak pozisyonuna ve imza konulacak bir belgeye dönüşmesi" olarak niteledi.

ANLAŞMA İÇİN TÜRKİYE VE İSRAİL'İN ADI GEÇİYOR

Uzmanlara göre, taraflar nihai metin taslağı üzerinde çalışıyor.

Oluşturulacak barış anlaşması taslağının Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski ile Rus lider Vladimir Putin arasında imzalanması bekleniyor.

Anlaşmanın imzalanma konumu olaraksa Türkiye ile İsrail'in adı öne çıkıyor.

Gözler bugün video-konferans yöntemiyle yapılacak müzakerelerin yeni turunda.