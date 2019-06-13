Canavar anne ! Yere ekmek döktü diye...

Rusya'da 28 yaşındaki Svetlana Mirzoeva, yemeği ile oynadığı için çocuğuna ceza verdi. İki yaşındaki kız çocuğunun ağzına ekmek tıkayan ve boğularak ölmesine sebep olan kadın, cinayet ile yargılanıyor.

Rusya'nın orta kesiminin güneyindeki Omsk şehri bir kadını konuşuyor. İsmi verilmeyen küçük çocuk, dairesinin zemininde bir somun ekmek ile oynuyor ve bütün parçaları zemine saçıyordu.

Svetlana Mirzoeva, mutfağa girdi ve zemindeki ekmek parçalarını gördü. Öfkelenen kadın çocuğuna 'bir somun ekmeği mahvettiği' için ceza vermeye karar verdi. Kızı kucağına oturttu ve büyük bir ekmek parçasını çocuğun ağzına doldurmaya başladı.

Öfkeli kadın ancak çocuğun kollarının cansız bir şekilde boşluğa düştüğünü görünce ne yapmakta olduğunu anladı. Polis sorgusu sırasında ''Çocuğun nefesi durduğunda ağzından ekmeği çekmeye çalıştım. Sonra çoktan öldüğünü fark ettim" dedi.

Mirzoeva, olay sırasında yan odada bulunan erkek arkadaşını cesedi saklamak için ikna etmeye uğraştı. Dedektiflere yaptığı açıklamada ''Erkek arkadaşım çocuğun vücudunu mavi bir havluyla sardı ve bir spor çantasına koydu. Sonra evden çıktı ve çantayı attı" ifadesini kullandı.

Kızının ölümünden sonra katil anne hiçbir şey olmamış gibi yaşamına devam etti. Ancak komşular zaman içerisinde kızın ortadan kaybolduğunu fark etti ve polisi aradı.

Polis, ''Anne artık sadece oğlu ile yürüyüşe çıkıyordu. Bu durum bazı komşulara şüpheli gelmişti" açıklamasını yaptı. Dedektifler tarafından sorgulanan kadın, çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti.

Polisin verdiği bilgiye göre, olay bir ay önce meydana geldi. Kadının sevgilisi olaydan on gün sonra alkol zehirlenmesinden öldü. Bu yüzden cesedin nerye saklandığı henüz bilinmiyor. Polis ekipleri, depolama alanlarında çocuğun cesedini arıyor.

Svetlana Mirzoeva birkaç gün önce cinayetle suçlandı ve gözaltına alındı. Kız kardeşinin öldürülmesine tanık olan üç yaşındaki erkek çocuk ise bir yetimhaneye götürüldü.

Rus polisi, kadının ihbar sonucunda kapıyı açtığı anın görüntüsünü yayınladı.

Şüpheli suçlu bulunursa 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Yerel basında çıkan haberlere göre, şehirde bir somun ekmeğin maliyeti 32 ruble. (2.87 Türk Lirası)