Gürültü yapıyorlar diye 5 komşusunu öldürdü!

Rus basınındaki haberlere göre 32 yaşındaki Anton Françikov,

cumartesi gece yarısı kapının önünde gürültü yaptıkları gerekçesiyle kızdığı komşularıyla kavga etti. Kavga büyüyüp tansiyon tırmanınca evdeki av tüfeğini alıp hepsine ateş etti.

Polis, üç katlı bir binada oturan Françikov’un, yaşadığı dairenin önünde ‘yüksek sesle’ konuşan komşularını -dördü erkek biri kadın- vurarak öldürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, kaçmaya çalışırken göz altına alınan Françikov’un tüfeğinin ruhsatlı olduğu, beş kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği, savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi.