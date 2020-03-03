İdlib zirvesi öncesi Kremlin'den kritik açıklama

Perşembe günü yapılacak zirve ile ilgili Moskova’da dün açıklamalar yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Suriye krizi boyunca izlediği çizgiyi değiştirmediğini ve değiştirmek niyetinde olmadığını dile getirdi. Peskov, “Rusya’nın tavrı değişmemiştir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile heyetler arası görüşmelerde neyi dile getirdiyse biz bu tutumu izlemeye devam edeceğiz. Soçi anlaşmalarına bağlı kalarak Suriye toprak bütünlüğü ve Suriye yönetiminin BM tarafından terörist ilan edilen gruplara karşı verdiği mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz. Bu bağlamda Türkiye ile yapılan iletişime de büyük önem vermekteyiz” dedi.

‘TÜM ÇALIŞMALAR ZİRVEYE ODAKLI’

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Türkiye’nin İdlib bölgesinde başlattığı Bahar Kalkanı harekâtı hakkında Rusya’nın tavrı sorulduğunda Peskov, “Rusya ve Türkiye’nin askeri yetkilileri sürekli temas halindeler. İdlib bölgesiyle ilgili detaylar Vladimir Putin ile Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak görüşmeden sonra netleşecek. Şu anda tüm çalışmalar bu zirveye odaklı” yanıtını verdi. Peskov ayrıca Türkiye’nin İHA ve SİHA hava araçlarıyla İdlib bölgesindeki faaliyetlerine de değinerek, “Bizim için orada arazide ve havada cereyan eden hadiseler önemli. Rusya hükümeti bilgileri askeri yetkililerimizden alıyor. Ayrıca Rusya’nın, Türk tarafına hava araçlarının güvenliğini sağlamayacağını ilan ettiğini hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

‘TÜRK UÇAKLARINA GÜVENCE YOK’

Önceki gün Şam’daki Rusya Koordinasyon Merkezi Komutanı Amiral Oleg Juravlev, “Suriye yönetiminin İdlib bölgesi hava sahasını yabancı uçaklara yasak bölge ilan etmesinden sonra, burada uçuş gerçekleştirecek Türk hava unsurlarının güvenliğinden Rusya artık sorumlu değil. Türk uçaklarına güvenlik güvencesi veremeyiz” demişti. Bu arada 5 Mart’taki zirvede Moskova yönetiminin İdlib’deki pozisyonunu değiştireceğine dair Rusya’da pek fazla görüş dile getirilmiyor.