Putin'den nükleer anlaşma açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, stratejik nükleer silahlarının potansiyelinin gelecek yıl artırılması gerektiğini söyledi.

ABD’nin Orta ve Kısa Menzilli Füze Anlaşması’ndan çekilme tehdidi üzerine Rusya ve ABD arasında gerilim yaşanmaya devam ediyor.



Konu ile ilgili açıklama yapan Putin, "Diğer ülkelerle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda anlaşmamızı hiçbir şey engelleyemez" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, ABD anlaşmadan çekilirse Rusya'nın kolaylıkla orta menzilli füze sistemi konuşlandıracağı bir alan oluşturabileceğini söyledi.



ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI NEDİR?



ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.



Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.