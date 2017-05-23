Rus basını: ''Türkiye ÖSO'dan ordu kurmak istiyor''

Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye karşı olası operasyonlarda kullanılması ve güvenli bölgede görev almaları için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu muhaliflerin oluşturacağı 10 bin kişilik bir ordu kurmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Rus haber ajansı Sputnik'in ÖSO kaynaklarından ettiği bilgilere göre Türkiye, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye karşı bir ÖSO ordusu kurma hazırlığında. Türkiye'nin aynı zamanda Cerablus'tan İdlib'e kadar olan bölgede güvenli bölge kurmak istediği ve bu güvenli bölgede görev almaları için bu ÖSO ordusunu oluşturduğu belirtiliyor.

"YPG'YE KARŞI KARA HAREKÂTI"

Kısa süre içinde terör örgütü YPG'ye karşı kara ve hava harekatı düzenleme planı yaptığı öne sürülen Türkiye, kara harekatında ÖSO güçlerini aktif bir şekilde kullanmak istiyor. Suriyelilerden oluşan ve tamam erkeklerden oluşan ÖSO ordusunun sayısının ise şimdilik 10 bin olacağı, gelecekte bu sayının artabileceği iddia edildi. Bir ÖSO komutanı "Türkiye YPG'ye karşı harekat yapmak ve Cerablus'tan İdlib'e kadar olan güvenli bölgede görev almaları amacıyla Suriyelilerden oluşan bir ÖSO ordusu kuruyor. Bu çalışma 3 aydır devam ediyor. Gaziantep ve Kilis'te Özel Kuvvetler'e bağlı Türk askerleri eğitim veriyorlar. Eğitimler 45 günlük oluyor" dedi.

YPG UMUDU RUSYA'YA BAĞLADI

Sputnik'e konuşan Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi'nden (ENKS) Müslim Mıhemed ise "Fırat Kalkanı oluştuğunda Fırat'ın batısında Azez, Cerablus ve El Bab bölgelerinde savaştı. Türkiye birçok kalkan kuruyor. Şimdide Cezire Kalkanı ve Dicle Kalkanı'nı kuruyor. Dicle Kalkanı'yla Silopi'den Şengal'a kadar olan bölgede bir harekat yapmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.