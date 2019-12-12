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  4. 12 Aralık 2019 09:43

Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde askeri helikopter eğitim uçuşu sırasında düştü. Helikopterde bulunan iki kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü
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Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Mİ-28N tipi askeri helikopterin Korenovsk hava üssü yakınlarında kötü hava şartlarında ve karanlıkta planlı eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü belirtildi. Kazada iki kişiden oluşan mürettebatın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uçuş sırasında helikopterde mühimmat bulunmadığı aktarılırken, helikopterin düştüğü yerde zarar meydana gelmediği bildirildi.

Rus Hava Kuvvetleri yetkililerinden oluşan bir komisyonun kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlattığı kaydedildi

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rusya , Mİ-28N tipi askeri helikopter
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