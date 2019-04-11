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  4. 11 Nisan 2019 13:50

Rusya'dan Türkiye için sürpriz S-400 açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemine ait bazı aksamların Türkiye topraklarında ortak bir şekilde üretilmesi olasılığını gözden geçirdiğini söyledi.00

Rusya'dan Türkiye için sürpriz S-400 açıklaması
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenledikleri ortak basın toplantısında askeri ve teknik alanda işbirliği yapılması için imkan bulunduğunu ve iki ülkenin yüksek teknolojili askeri araçları müşterek olarak üretebileceğini ifade etmişti. 

Gazeteciler bu bağlamda Peskov'a S-400 sistemlerinin müşterek üretiminin söz konusu olup olmadığını sordu. 

Peskov, "S-400'ün tüm aksamlarının müşterek olarak üretilmesi söz konusu değil ve olamaz, bu yeni bir silah türü. Ancak bazı aksamların, parça bazında üretilmesi elbette söz konusu olabilir" yanıtını verdi.

'TÜRKİYE TOPRAKLARINDA'

Peskov, bu üretimin Türkiye topraklarında yapılmasının konuşulup konuşulmadığına ilişkin soruya da olumlu yanıt vererek "Türkiye topraklarında" dedi.

Rusya ve Türkiye, 2017 yılında S-400 anlaşmasını imzalamıştı. Daha ileri tarihte başlaması planlanan sevkiyat, Ankara'nın talebinin Moskova tarafından kabul edilmesiyle iki kere öne çekilmiş ve sevkiyat başlangıç tarihi olarak Temmuz 2019 üzerinde mutabakat sağlanmıştı. 

Ankara, S-400 sevkiyatının yanı sıra bu sistemlerin Türkiye'de üretilmesi konusunda da ısrarcı davranıyor. Türkiye'nin bu talebine kısmen olumlu yanıt veren Moskova, sistemin tamamının değil, bazı kısımlarının ortak üretiminin mümkün olabileceğini belirtiyor.

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