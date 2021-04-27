Rusya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle 1 ile 11 Mayıs tarihleri arasında resmi tatil ilan edildi. Rospotrebnadzor bu dönemde yapılacak aşıların, aşı yapılanlarda etkili olabilmesi için alkol tüketiminin yapılmaması gerektiği gerekçe göstererek alkol satışının yasaklandığı duyurdu.

Rusya'da 1 ile 11 Mayıs tarihleri arasında her türden alkol satışı yasaklanırken, restoranlarda alkollü içecek servisi yapılmayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rusya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle 1 ile 11 Mayıs tarihleri arasında resmi tatil ilan edildi.

İHA'nın aktardığı habere göre, bu tatil dönemini fırsata çevirmek isteyen Rusya, kitlesel aşılama programı uygulanacağını açıkladı.

Rus vatandaşları, 1 Mayıs İşçi Bayramı hem de 9 Mayıs Zafer Bayramı’nı kutlarken, aynı zamanda Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı olacak.

Toplu aşılama programı için halka çağrılar yapılırken, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) bu dönemde yapılacak aşıların, aşı yapılanlarda etkili olabilmesi için alkol tüketiminin yapılmaması gerektiği gerekçe gösterilerek alkol satışının yasaklandığı duyuruldu.

Rospotrebnadzor tarafından yapılan açıklamada, "Uzun süreli tatilin amacı koronavirüs salgınının üçüncü dalgasını engellemek” denildi.

Rus halkının özellikle tatil günlerinde çok fazla alkol tükettiği vurgulanan açıklamada, "11 günlük alkol tüketimi koronavirüsü engellemeye yardımcı olmaz, aksine yayılmasına neden olur. Buna önemle dikkat etmenizi rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Alkol tükettiği tespit edilen kişilere ceza uygulanacağı kaydedildi.