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Rusya'dan 14 Mayıs seçimleri açıklaması

Rusya'dan 14 Mayıs seçimleri açıklaması
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Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara ve Moskova arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini ve genişleyeceğini düşündüklerini belirtti.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin Türkiye'deki seçimlere ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, seçimleri dikkatle takip ettiklerini ve Türk halkının tercihine saygı duyduklarını söyledi.

"Bizi (Rusya ve Türkiye'yi) enerji, turizm, ticaret, tarım, karayolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı ve benzeri gibi çeşitli alanlarda karşılıklı faydaya dayanan çok geniş bir işbirliği birbirine bağlıyor. Gerçekten karşılıklı fayda sağlayan bu işbirliği, hem Türk halkının hem de Rus halkının çıkarlarını kesinlikle karşılıyor. Bu nedenle, bu günlerde Türkiye'den gelen haberleri elbette büyük bir ilgiyle, büyük bir dikkatle izliyoruz. Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız" diyen Peskov, her halükarda ikili işbirliğinin derinleşeceğine ve genişleyeceğine inandıklarını vurguladı.

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Etiketler rusya kremlin Türkiye seçim açıklama
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