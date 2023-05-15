Biden'dan 14 Mayıs seçimleri için ilk yorum
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki seçimlere ilişkin basın mensuplarına ayak üstü bir açıklamada bulundu.
TRT ABD muhabiri Yunus Paksoy'un aktardığına göre bisiklet turu esnasında Türkiye seçimleri hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Biden, "Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var" ifadelerini kullandı.
Biden: (Türkiye seçimleri)— Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) May 14, 2023
Umarım kim kazanırsa kazanır.
Dünya’nın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var
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