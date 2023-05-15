  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Biden'dan 14 Mayıs seçimleri için ilk yorum

Biden'dan 14 Mayıs seçimleri için ilk yorum

Biden'dan 14 Mayıs seçimleri için ilk yorum
Güncelleme:

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki seçimlere ilişkin basın mensuplarına ayak üstü bir açıklamada bulundu.

TRT ABD muhabiri Yunus Paksoy'un aktardığına göre bisiklet turu esnasında Türkiye seçimleri hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Biden, "Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler abd joe biden ilk açıklama ilk yorum seçim 14 mayıs seçimi yorumları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hangi parti kaç milletvekili çıkardı ? İşte tam liste
2018 yılına göre.... İşte seçimlerin kazanan ve kaybeden lider ve partileri...
Mansur Yavaş ikinci turu işaret etti
Yeniden sandık başına gidiyoruz! Tarih belli oldu
Dünya basını Türkiye'deki seçimleri böyle gördü
Cumhurbaşkanlığı seçimini 12'den vuran anket firması o oldu
İşte il il, parti parti, yeni milletvekilleri
Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a telefon
Yağışlar geri geliyor! İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri
Milletvekili seçilemeyen ünlüler ittifakından TİP - İYİ Parti çıktı!