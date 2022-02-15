Rusya'dan ''16 Şubat'ta işgal başlayacak'' iddiasına yanıt

Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağı iddialarına Moskova'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ''İşgal iddiaları bilgi terörü'' dedi. Öte yandan, Rusya Parlamentosu, Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi.

Rusya'nın Interfax haber ajansı, Rus Savunma Bakanlığı'nın Güney ve Batı askeri bölgelerindeki bazı birimlerin operasyonlarını tamamladığını ve geri döndüklerini duyurduğunu aktardı.

Rusya'nın Ukrayna sınırları yakının 100 binden fazla asker yığması, özellikle Moskova'nın 10-20 Şubat'ta Belarus ile gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar, Ukrayna'nın neredeyse Rus ordusu tarafından kuşatıldığı anlamına geldiği için, bir işgal korkusuna yol açmıştı.

LAVROV: İDDİALAR BİLGİ TERÖRÜ

Bununla birlikte, bazı Batılı yayın kuruluşları ABD Başkanı Joe Biden'in müttefikleriyle yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in 16 Şubat'ta (yarın) Ukrayna'ya bir saldırı düzenleyebileceğini söylediğini öne sürdü.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Ukrayna'yı işgal iddiaları bilgi terörü" açıklaması yaptı.

RUSYA PARLEMANTOSU'NDAN HAMLE

Rusya Parlamentosu, Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi.

16 ŞUBAT BİRLİK GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Diğer taraftan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Batı’daki bazı yayın organlarının Rusya'nın ülkeyi işgal edebileceğini öne sürdüğü tarih olan 16 Şubat'ta ülke halkını bayrakları dalgalandırmaya ve birlikte milli marşı söylemeye çağırdı.

Bununla birlikte, Ukraynalı hükümet yetkilileri, Zelenski'nin yarın bir saldırı öngörmediğini, ancak yabancı basında çıkan haberlere yanıt verdiğini vurguladı.

Zelenski ulusa sesleniş videosunda "Bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü birlik günü yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar. O gün milli bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi bayraklar sallayacağız ve bütün dünyaya birliğimizi göstereceğiz” dedi.

"BATILI MÜTTEFİKLERİMİZ DURUMU ABARTIYOR"

Ukrayna Cumhurbaşkanı uzun zamandır, Rusya'nın ülkesine saldırmakla tehdit ettiğine inansa da, Moskova'nın Ukrayna'yı sindirme ve panik ekme çabalarına yanıt vererek yakın bir işgal olasılığının Batılı müttefikleri tarafından abartıldığını söyledi.

Zelenski'nin Genelkurmay Başkanı’nın danışmanlarından Mykhailo Podolyak, Reuters'e vardiği demeçte, cumhurbaşkanının işgalin olası tarihiyle ilgili basında çıkan haberlere kısmen "ironiyle" yanıt verdiğini söyledi:

"ANCAK İRONİ YAPILABİLİR"

"Bugün Ukraynalıların medyada ilan edilen sözde 'istilanın başlangıcı' ile ilgili çeşitli 'belirli tarihler' konusunda neden şüpheci oldukları oldukça anlaşılabilir. Bu tür haberler ancak ancak ironi ile ele alınabilir."