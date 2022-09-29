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Rusya'dan ABD'ye ağır suçlama

Rusya'dan ABD'ye ağır suçlama

Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında yaşanan sızıntılarla ilgili sabotaj iddiaları gündemdeki yerini korurken, Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile ABD'yi hedef aldı.

Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım boru hattında yeni bir gaz kaçağı tespit edilmesinin ardından bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan sert bir açıklama geldi.

RIA Novosti haber ajansının aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların ABD istihbarat servisleri tarafından kontrol edilen bir bölgede meydana geldiğini söyledi.

Dün de Polonya’nın eski Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Kuzey Akım'da meydana gelen gaz sızıntısının bir görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşırken, ‘Teşekkürler ABD' yazmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Sikorsky'nin açıklamasına atıfta bulunurken, “bunun bir terör saldırısı olduğuna dair resmi bir açıklama” olup olmadığını ‘merak ettiğini söylemişti.

Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında yaşanan patlamalar küresel düzeyde gaz fiyatlarının fırlamasına neden olurken, sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Batılı liderler, Putin’i suçlarken, Rusya ise ABD’nin sabotajdan sorumlu olduğu görüşünde…

Etiketler Kuzey Akım 1 Kuzey Akım 2 rusya abd doğalgaz doğal gaz boru hattı
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