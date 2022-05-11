  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya'dan açıklama: Avrupa'da savaş istemiyoruz

Rusya'dan açıklama: Avrupa'da savaş istemiyoruz

Rusya'dan açıklama: Avrupa'da savaş istemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'da bir savaş istemediklerini belirtti.

 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lavron, Rusya'nın Avrupa'da bir savaş istemediğini ancak Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'da yenildiğini görmeye hevesli olduğunu söyledi.

Umman'a düzenlediği ziyaret sırasında konuşan Lavrov, "Avrupa'da savaş ihtimalinden dolayı endişeliyseniz, biz bunu istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Dikkatinizi Batı'nın ısrarla, Rusya'nın yenilmesi gerektiğini söylemesi gerçeğine çekmek istiyorum. Buradan kendi sonucunuzu çıkarın" ifadelerini kullandı.

Etiketler rusya dışişleri açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İlk kez rakam verildi
Sağlık ocağında skandal iddia: Hastalarıyla ilişkiye giren doktor açığa alındı
Ayna grubunun solisti güneş gözlüğünü neden çıkarmadığını ilk kez açıkladı
Kim bu Taksim camisindeki ''VIP'' müslümanlar ?
Yabancı uyruklu, eli sopalı, şaklaban geri döndü
Sığınmacılardan pes dedirten yöntem: Sınır dışı edilmemek için pasaportlarını yırtıyorlar!
MHP'nin ''silmeyi unuttuğu'' Süleyman Soylu paylaşımı olay oldu
Bu günleri de gördük! Cem Küçük bombayı patlattı
ABD'de enflasyon rekoru sonrası Dolar, Euro ve altın koptu gidiyor!
Türkiye'de 300 bin TL'nin altında sadece 1 otomobil kaldı