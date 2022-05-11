Rusya'dan açıklama: Avrupa'da savaş istemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'da bir savaş istemediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lavron, Rusya'nın Avrupa'da bir savaş istemediğini ancak Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'da yenildiğini görmeye hevesli olduğunu söyledi.

Umman'a düzenlediği ziyaret sırasında konuşan Lavrov, "Avrupa'da savaş ihtimalinden dolayı endişeliyseniz, biz bunu istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Dikkatinizi Batı'nın ısrarla, Rusya'nın yenilmesi gerektiğini söylemesi gerçeğine çekmek istiyorum. Buradan kendi sonucunuzu çıkarın" ifadelerini kullandı.