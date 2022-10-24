Rusya'dan Türkiye açıklaması: ''Ankara farklı bir pozisyon alıyor''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin birçok konuda çaba gösterdiğini belirterek, ''Ankara, Paris ve Berlin'den farklı bir pozisyon alıyor'' dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak provokasyona neden olacağına yönelik iddiaları ardından başlayan tartışmalar artarak devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, provokasyon iddialarından sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, ABD, Fransa, İngiltere ve Türk mevkidaşlarını aradığını ve gerekli bilgilendirmeyi yaptığını söyledi.

Rusya tarafından ortaya atılan kirli bomba iddiasıyla ilgili konuşan Peskov, "Rusya'nın ilettiği bilgiye inanılmaması, kirli bomba tehdidininin yok olduğu anlamına gelmiyor. Savunma bakanının mevkidaşlarına söylediği bilgiye inanıp inanmamak, kendi bilecekleri iş" diye konuştu.

Batılı ülkelerin, Ukrayna sorununa çözümden yana tavır almak yerine Kiev'i desteklediğini işaret eden Peskov, Türkiye'nin bu konuda daha yapıcı bir tavır sergilediğinden bahsederek, 'Ankara, Paris ve Berlin'den farklı bir pozisyon alıyor. Ankara, arabuluculuk çabalarına devam etmeye hazır olduğunu beyan ediyor. Bildiğimiz gibi Başkan Putin, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını defalarca övdü. Ayrıca, çok geniş ticari ve ekonomik ilişkilerimiz var. Başkanların sık sık iletişim kurmasının sonucu olarak büyük projeler yapılıyor. Macron ve Scholz ise, Rus tarafının tutumunu bir şekilde dinleme ve arabuluculuk hizmetleri sunma gibi çabalara katılım arzusu göstermedi. Bu yüzden onlarla daha az temas kuruldu' ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme planı olmadığını da sözlerine ekledi.