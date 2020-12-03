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  3. 03 Aralık 2020 08:02

Rusya'nın Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Birleşmiş Milletler (BM) özel oturumunda Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V corona virüsü aşısının maliyetinin 10 doların (yaklaşık 78 liranın) altında olduğunu duyurarak 2021 yılı başından itibaren aşının diğer ülkelere satışının başlayacağını bildirdi.

Rusya'nın Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, BM Genel Kurulu özel oturumunda Sputnik V corona aşısı ile ilgili sunum yaptı.

Telekonferans yoluyla yapılan sunuma Kuzey Kore, Mısır, Beyaz Rusya, Cezayir, Katar, Hindistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Singapur, Tayland ve Suriye’nin de aralarında bulunduğu 55 ülkenin temsilcileri katıldı. Önce aşının geliştirilme sürecini aktaran Dmitriyev, daha sonra aşının dağıtımı ve gönderilecek ülkeler ile ilgili bilgileri paylaştı.

“DİĞER AŞILARDAN UCUZ OLACAK”

Kirill Dmitriyev, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının diğer ülkeler tarafından geliştirilen aşılara oranla en ucuz aşı olduğunun altını çizerek, “Rus Sputnik V corona virüsü aşısının maliyeti doz başına 10 doların altında ve diğer corona aşılarından oranla daha ucuz olacak” dedi.

Sputnik V aşısı için bazı ülkeler ile anlaşıldığını ve bu ülkelerde testlerin devam ettiğini ifade eden Dmitriyev, 2021 yılı başından itibaren aşının diğer ülkelere satışının başlayacağını söyledi.

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