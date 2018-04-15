ABD, Fransa ve İngiltere'den yeni Suriye hamlesi
ABD, Fransa ve İngiltere'den yeni Suriye hamlesi
Her yerde aranıyorlardı... Tunceli'de öldürüldü !
Her yerde aranıyorlardı... Tunceli'de öldürüldü !
Türk ordusunun rüya projesinde flaş gelişme !
Türk ordusunun rüya projesinde flaş gelişme !
Rusya'nın tasarısı BMGK'da kabul edilmedi
Rusya'nın tasarısı BMGK'da kabul edilmedi
Bakan'dan et fiyatlarıyla ilgili yeni açıklama
Bakan'dan et fiyatlarıyla ilgili yeni açıklama
FETÖ'cünün evinden bakın ne çıktı !
FETÖ'cünün evinden bakın ne çıktı !
E-Ticaret yetmedi ! Bir de s-ticaret çıktı...
E-Ticaret yetmedi ! Bir de s-ticaret çıktı...
İstanbul'da sis trafiği etkiledi
İstanbul'da sis trafiği etkiledi
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 15 Nisan 2018 11:01

Rusya'nın tasarısı BMGK'da kabul edilmedi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu ABD, İngiltere ve Fransa hakkındaki tasarı kabul edilmedi.

Rusya'nın tasarısı BMGK'da kabul edilmedi
A+ A-

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınamasını talep ettiği karar tasarısı, 9 ülkenin desteğini alamadığı için reddedildi.

BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, “ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği” gerekçesiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınanmasını istediği karar tasarısını konseyde oylamaya sundu. 

Rusya'nın bu tasarısı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi. 

Rusya'nın tasarısına sadece Çin ve Bolivya destek verdi. Tasarıya ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Polonya, Fildişi Sahili, Kuveyt ve Hollanda karşı çıktı. Konseyin geçici üyelerinden Peru, Kazakistan, Etiyopya ve Ekvator Ginesi ise çekimser kaldı. 

Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılmasını talep ediyordu. 

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

AA

rusya , tasarı , bmgk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM