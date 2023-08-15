  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Şakanın dozunu kaçırınca doğum günü hastanede bitti

Şakanın dozunu kaçırınca doğum günü hastanede bitti

Güncelleme:

Ukrayna’da gerçekleşen bir doğum günü partisinde yapılan şakanın dozunu ayarlayamayınca hastanede bitti.

Ukrayna’daki bir doğum günü partisinde çekilen görüntüler sosyal medyadan gündem yaratmayı başardı. Doğum günü kutlaması için bir araya gelen bir grup arkadaş doğum günü kızının yüzünü pastaya gömmek istedi. Arkadaşlarının teklifini kıramayan doğum günü kızı hiç hesaplamadığı bir sürprizle karşılaşınca hastanelik oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

İki katlı pastanın daha dik bir şekilde durabilmesi için aralara konulan çubuklardan biri doğum günü kızının gözüne battı. Büyük bir acı hissederek geriye çekilen kız hastaneye gittiğinde ise gözünün sadece birkaç milimle kurtulduğunu öğrendi.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde doğum günü sahibi gözü morarmış bir şekilde kamera karşısına geçerek uyarılarda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu görüntülere yorum yapmadan duramadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Neden normal bir şekilde yemezsiniz ki?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Hem pastayı mahvettiniz hem de sağlığını” yorumunu yaptı.

Etiketler şaka doz doğum günü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulis: İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları ortaya çıktı
Berat Albayrak'ın ne yaptığı ortaya çıktı
101 yaşındaki doktordan uzun yaşamın sırları! Asla yapmadığı 5 şeyi açıkladı
ORC yerel seçim anketini açıkladı: AK Parti ve CHP kan kaybetti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını açıkladı
Sıcak bunaltacak! Mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak
Türkiye'de rekor sıcaklık: Termometreler 50 dereceyi gördü
Camideki uygunsuz görüntülerle ilgili yeni gelişme
Selçuk Geçer Dolar'da yeni rekor için tarih verdi: 38 TL'ye ulaşacak
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı