Savşaş uçağı yere çakıldı: Mürettebattan 4'ü kurtuldu, 1'i öldü
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Rusya'nın İrkutsk bölgesinde sava uçağının düşmesi sonucu 1 pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Tu-22M3' tipi stratejik bombardıman uçağının planlı uçuş sırasında İrkutsk bölgesinde düştüğü belirtildi.
Kazaya teknik arızanın neden olduğu kaydedilen açıklamada, "Mürettebattan 4 kişi fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri sağ kalanları tahliye etti. 1 pilot yaşamını yitirdi" denildi.
DHA
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